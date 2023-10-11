人氣男團「Ozone」隊長周祖安與原子暖心學姐林葦妮（木木）去年7月被時報周刊CTWANT直擊約會，兩人戀情正式曝光，不過據了解祖安、木木其實早在《原子少年》節目播出前就已相識相戀，小倆口似乎是為了不讓感情影響事業，才會讓戀情再度轉為地下化。

去年7月26日，本刊曾直擊木木、周祖安小倆口一起騎車出門，動作十分親暱。（圖／本刊攝影組）

周祖安與木木去年在河濱公園甜蜜約會黏TT。（圖／本刊攝影組）

時間回到去年7月26日下午，木木先是搭著計程車熟門熟路的直奔周祖安家。下午4點18分，祖安、木木小倆口戴著情侶安全帽，一起騎著共乘機車出門，一路上你儂我儂，坐在後座的木木一會勾住周祖安的脖子，一會從腋下環抱對方一邊滑手機，最厲害的是，她能一手抱著男友，一手幫忙確認對方運動手環訊息，動作一氣呵成相當俐落，甜蜜畫面宛如偶像劇。沒多久，小倆口抵達河濱公園與周祖安同團成員林佳辰會合打球兼拍美照。

木木與周祖安兩人交往在朋友間似乎不是秘密，不僅能一同出席聚餐，彼此之間的互動也十分自在。（圖／本刊攝影組）

當晚小倆口同回祖安家後又再度騎車出門，之後更與林佳辰、C.T.O成員詹仕偉等人，一同進行晚餐之約。席間稍晚入座的木木，更是直接坐到祖安身旁的座位，看來彼此的關係在朋友之間早已不是秘密。當時經紀公司對於兩人戀情曝光，野火娛樂表示：「兩人互為好感的朋友，希望大家給予兩人交友空間，很謝謝大家的關心。」木木所屬華研國際也表示：「年輕人交朋友很好，希望大家給予兩人交友空間，謝謝關心。」

去年底傳分手後周祖安更珍惜時間陪伴木木，特別租了車，只為了送女友回家陪過中秋。（圖／本刊攝影組）

不過被本刊拍到兩人戀情的同年11月，卻傳出周祖安隨著Ozone出道、飛韓國受訓、活動邀約塞滿生活，兩人感情漸行漸遠。祖安因忙於工作，不能像之前參加《原子少年》時還能擠出時間陪女友，心裡感到愧疚於是提出分手，更讓木木情緒傷心錯愕，雙方經過冷靜的溝通後決議和平分手。

如今看來，當時因愧疚沒時間陪伴木木而主動提出分手的祖安，如今似乎很珍惜時間陪伴女友木木，甚至還特別租車從兩輪機車升級為四輪房車，送女友回家陪過中秋，單趟車程69分鐘、進木木家待上幾分鐘，也很會利用等候紅燈的瑣碎時間，與女友甜蜜互動；而木木也看似早已從傷心情緒錯愕走出，兩人戀情地下穩定發展。

對於兩人現在的關係，木木所屬經紀公司華研國際回應本刊表示：「木木與周祖安一直是好朋友，中秋節當天正好木木要回桃園老家過節，周祖安沒事就租車開車送木木回家，送到桃園後周祖安就回台北了。」周祖安所屬索尼音樂也回應表示：「兩人是好朋友。」

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