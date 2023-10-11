23歲周祖安2022年參加選秀節目《原子少年》，之後與林佳辰、林煥鈞、周子翔、黃文廷，由人氣團「地球」脫穎而出，並加上「火星」的李哲言，一同組成「Ozone」在同年9月13日正式加盟索尼音樂並成團出道、11月推出首支單曲〈O.A.O.〉、12月推出首張EP《Unicorn》。

OZONE日前與藍心湄（中）合力打造2023全新版本〈你的電話〉，藍心湄還大讚OZONE表現100分。（圖／許方正攝）

今年4月OZONE一連兩天在台北流行音樂中心舉辦《One And Only》大型售票演唱會，周祖安（右）與林佳辰這對好友聯手演出。（圖／取自周祖安IG）

人氣爆棚的Ozone一出道後作品不斷，更接下新北耶誕城，以及桃園、高雄兩場跨年演出。今年4月15、16日一連兩天又在台北流行音樂中心舉辦《One And Only》大型售票演唱會，出道不到一年時間，就立刻挑戰兩場北流舞台，當時6名團員家人以及《原子少年》夥伴FEnix、Vera、U:NUS、AcQUA源少年、土星等也都在底下當觀眾支持。

去年周祖安與木木被本刊直擊甜蜜約會，林佳辰也在場。（圖／本刊資料照）

出道滿周年的Ozone依然人氣不減，特別選在出道日9月13日舉辦週年《One Year O.A.O.成團週年拍照派對》活動，與粉絲們近距離見面，另外也將在10月推出實境綜藝節目《Ozone夏日青春冒險》，繼續在演藝圈中發光發熱。

木木曾參加《菱格世代DD52》意外落選卻就此打開知名度。2022年因主持男團選秀節目《原子少年》，以清楚口條和親民主持風格獲不少好評，近期又再主持《未來少女》節目。（圖／取自木木臉書）

日前木木重拾歌手身份，與孫盛希緋聞男友KIRE凱爾合作唱跳新歌〈whatnot〉，拍攝性感舞蹈時卻被對方笑稱兄妹感十足。（圖／華研提供）

24歲林葦妮（木木）2020年曾在電視劇《做工的人》中演出，同年在她參加女團選秀節目《菱格世代DD52》雖然意外落選卻就此打開知名度。2022年因主持男團選秀節目《原子少年》，以清楚口條和親民主持風格獲不少好評，更讓她有著「暖心學姊」的稱號，今年再度接下《未來少女》主持重任，同樣也獲得許多正面評價。

事實上，木木起初踏入演藝圈是以舞台劇演員為目標，因緣際會接觸到女團選秀《DD52》，儘管未能成團出道，卻也意外開闢新的演藝之路。木木曾表示自己最想當演員，二想要當配音員，三可能是唱跳歌手，四則是主持，最後卻在主持大放異彩，光是去年下半年主持的活動就超過50場，可說是主持界新一代當紅炸子雞。

日前木木重拾歌手身份，與孫盛希緋聞男友KIRE凱爾合作唱跳新歌〈whatnot〉，兩人在MV中有許多親密的貼身舞蹈動作，卻意外兄妹感十足，當時KIRE還笑說：「雖然這是一個性感的舞蹈，但跟木木跳舞真的沒有『性感』的氛圍。」現在看來畢竟兩人芳心都另有所屬，難怪合作起來毫無「性感」氛圍。

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