人氣男團「Ozone」隊長周祖安與原子暖心學姐林葦妮（木木），2022年7月與今年9月兩度被本刊直擊從兩輪變四輪的溫馨接送，證實彼此情未變。事實上，去年一度吹起台灣新生代偶像風潮的《原子少年》，少年們曾多次表示他們並沒有被限制談戀愛，像是FEniX李承隆、夏浦洋等人都已心有所屬，不過因為事業剛起步，少年們都說還是會在工作上全力以赴。

FEniX成員李承隆與狼人殺女神艾莉兒，今年5月被本刊直擊姊弟戀ING，在宜蘭海上大玩SUP煲愛，一路上親親熱熱，青春又浪漫。（圖／本刊攝影組）

「AcQUA源少年」22歲隊長黃莑茗跟同年紀的盧以恩，因合拍〈e步e步〉MV結緣，兩人幾度約會還被粉絲撞見，本刊也在7月時捕捉到盧以恩低調到黃莑茗家中約會，待了將近5小時到晚上10點多才離開，雙方對於這段戀情小心翼翼相當呵護。事後黃莑茗出席活動被問戀情，則低調回應表示：「請大家給我們空間。」

FEniX成員夏浦洋2022年參加《全明星運動會4》表現優異，當時他被本刊直擊大方與同屬凱渥女友潘星妤牽手在路上走，還帶著對方出席紅隊餐敘，彼此關係不言而諭。（圖／本刊攝影組）

「原子」男團FEniX成員李承隆與狼人殺女神「女版陳零九」的紀欣妤（艾莉兒）5月被本刊直擊姊弟戀ING，小倆口趁著工作空檔，一同前往宜蘭縣包棟民宿進行煲愛之旅，隔天還就近前往蘇澳鎮南方澳豆腐岬海水浴場一起進行水上活動玩SUP，行程規劃相當豐富多元，既青春、又浪漫。

「FEniX」成員夏浦洋2022年參加《全明星運動會4》表現優異，同年9月被本刊直擊他大方帶著同屬凱渥女友潘星妤出席紅隊餐敘，兩人還在大街上手牽手。對於夏、潘同門戀情曝光，經紀公司則表示：「兩人為同門師兄妹，以前也常一起工作，私下交情都很好。」

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