60歲女星賴佩霞上月14日突宣布參選，成為總統候選人郭台銘副手，震驚外界，且她在記者會上透露，參選一事只有老公與幾個工作夥伴知情；然而，事隔幾天女兒謝沛恩便在社群發文力挺媽媽，至於隋棠至今都未正面回應，據悉，疑似與Tony生母有關。

賴佩霞宣布參選，女兒謝沛恩、媳婦隋棠事前都不知情。（圖／中時資料照片）

根據《鏡週刊》報導，隋棠「冷處理」賴佩霞參選一事，除不想沾染到敏感的政治議題外，也是顧慮到老公Tony與他親生母親的感受；據傳，Tony生母有些介意賴佩霞一直被稱作「隋棠的婆婆」，導致隋棠被夾在兩人中間，對此傳言，隋棠尚未回應。

事實上，賴佩霞曾透露，自己第一次看到隋棠的照片時就直呼「怎麼這麼漂亮」，更坦言第一眼見到對方就覺得很有緣，因女兒謝沛恩拍戲和隋棠變朋友，之後再因合作《徵婚啟事》才終於讓她見到隋棠本人，而她當下便直接問隋棠有沒有男朋友，更毛遂自薦繼子Tony，介紹兩人認識。

沒想到隋棠與Tony慢慢認識後進而交往，並在2015年結婚後，陸續生下3個孩子，對此，賴佩霞非常開心促成一段姻緣，且如願成為隋棠婆婆的她，不禁形容自己是全世界最幸福的女人。