2024大選在野如何整合備受期待，國民黨由競辦執行長金溥聰、中央黨部祕書長黃健庭代表，與民眾黨初步磋商，民眾黨總統參選人柯文哲昨(10日)提議，派柯文哲競選總幹事黃珊珊、競辦主任周榆修磋商，但也開出要辦3場政見辯論會、比民調2條件。對此，港媒今(11日)分析，柯目前仍踩緊3場辯論、比民調，因此前高雄市長韓國瑜未來會替哪一方說話，能否成功斡旋，成為關鍵。

韓國瑜日前在臉書貼出與民眾黨總統參選人柯文哲合照，衷心盼望用小我凝聚大我「桶箍不是一個人，人人都是桶箍」。根據《中評社》今分析指出，韓國瑜訂11日與國民黨侯友宜在趙少康的戰鬥藍記者會合體，8日搶先PO出與柯文哲的合照，用意微妙，且與柯文哲這一見面，可以說是「先禮後兵」，讓侯友宜跑到貼文下方留言，其實也凸顯了韓能夠在「體制外」替在野合作做某些關鍵動作的政治能量，這也讓國民黨主席朱立倫喊話，要讓韓擔任副主席，但韓接不接，仍未有消息。

藍營有了新動態後，該篇報導認為，柯文哲始終踩緊「比民調」的底線，從2個動作就清楚看出柯並未有任何讓步，包括不想比民調，得先說服得了黃珊珊、周榆修，以及柯文哲直接點明國民黨對藍白合議題的策略是「七拖八拖」，且現在多了韓國瑜這一大變數，柯只能踩緊比民調、反問韓國瑜「怎麼合作？」來穩住自己的聲勢。