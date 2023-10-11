士林夜市美食選擇多樣，其中一攤賣烤魷魚的攤販，近日在臉書上傳辣妹上空僅穿圍裙烤魷魚的照片，側面車頭燈一覽無遺，火辣照片吸引4.9萬人按讚，有眼尖網友認出辣妹是JKF女郎晴天，晴天事後也在個人臉書粉專感謝網友對她的讚美。

士林夜士的烤魷魚攤商近日於臉書粉專上傳一張照片，只見一名女子下半身穿一件白色短褲，上半身僅用圍裙遮掩，從側面看即可看到豐滿的上圍曲線及白皙美背，火辣身材讓路過民眾眼睛大吃冰淇淋。

圖文引發4.9萬人關注、瘋傳，大呼「好久沒吃烤魷魚」、「出發士林夜市」、「這個烤魷魚一定好吃」、「一份魷魚大辣謝謝」、「烤魷魚配冰淇淋」、「沒想到魷魚這麼好吃」、「突然愛上烤魷魚了」、「買的時候跟老闆娘說我不趕時間，妳可以慢慢烤，烤越久越好」，也有網友認出「她是JKF女郎晴天啊！」

JKF女郎晴天經常在個人臉書粉專上傳性感美照，這次到士林夜市攤位烤魷魚，是YouTuber黑男的節目企劃，她因烤魷魚爆紅後，也在臉書上發文說，「謝謝大家，謝謝魷魚老闆，魷魚好吃」。