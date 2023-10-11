約會時有的男性會產生生理反應，讓場面尷尬不已，泌尿科醫師陳鈺昕指出，這其實是「約會症候群」，好發於青春期前後的年輕男性，因為約會時會有親密肢體接觸，但若不停勃起又消退，且常發生於單側，很有可能是「精索靜脈曲張」，要趕快就醫。

陳鈺昕日前在臉書發文，男生在約會時容易興奮但又告訴自己不可以色色，導致引發提睪肌收縮，使睪丸上升、陰莖勃起，並分泌精液、攝護腺分泌物等大量液體，但因沒有射出，使得單側睪丸脹痛、痠痛，有些人甚至會演變成下腹痛。

陳鈺昕表示，要緩和約會症候群有4種方法，包括嘗試減少與約會對象的身體接觸和轉移注意力、約會時不穿太緊的褲子、約會結束後躺下休息、經由自慰來釋放出體液減緩疼痛。

陳鈺昕說，若這些方法都沒用，要及時去泌尿科就醫。另外，男性若約會症候群反覆發生，又常出現在單側，尤其是左側，要小心很有可能是「精索靜脈曲張」，趕快就醫檢查。