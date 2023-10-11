高雄市前市長韓國瑜近期話題性十足，他先是在9日公布與民眾黨總統參選人柯文哲的合照，後於昨（10）日與國民黨主席朱立倫會面，並承諾會支持國民黨參選人侯友宜的多場大造勢。對此，有評論分析認為，韓國瑜的出現可能會吸引藍營基本盤回歸，改變藍白談判的氛圍，若侯友宜的支持度因此穩定領先柯文哲、且藍白又將民調納入整合的條件之一，他將有望和柯一較高下。

《中評社》評論今表示，從韓國瑜近期這一系列動作可看出，他希望運用自己的影響力，召喚侯友宜目前最缺乏的國民黨基本盤完全回歸，而主因正是柯文哲陣營一再堅持，藍白要談整合之前，要先比民調決定總統人選。評論也提到，柯文哲昨又拋出，藍白雙方見面先討論3場政策辯論，再來就比民調的說法，顯示在柯韓會面後，柯陣營的堅持似乎仍沒動搖。

評論研判，國民黨接不下民眾黨這顆比民調的「球」，是因為侯友宜目前的支持度並非穩定領先柯文哲，且藍營擁有執政14縣市、37席立委的基層組織實力，加上2024大選在全台各選區幾乎全有提名立委，勢必無法承受大選失去母雞的風險。此外，辯論也非侯友宜的強項，一旦開辯，明顯會對柯文哲有利，因此，這時韓國瑜的出手，對侯而言就非常重要。

評論指出，在侯友宜5月被國民黨徵召後，藍營基本盤沒有完全支持他，是他的支持度一開始處於低谷的主因，即便後續回穩、加上訪美成功，使之有逐漸往上升的趨勢，但多項民調仍顯示，僅有6、7成的藍營選民支持侯，這和綠、白營選民對自己的參選人，幾乎都有8、9成的高支持率完全不同。

而當柯文哲陣營堅持比民調，韓國瑜的大力支持就有機會能號召基本盤完全回歸，有望讓侯友宜的支持度再往上衝，如果在接下來兩周，侯的支持度能穩定領先柯文哲，屆時要將民調納入藍白整合的條件之一，他也有足夠的底氣能和柯一較高下，或是讓柯打退堂鼓。