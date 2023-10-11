王品2023年9月自結合併營收17.54億元，月減16.48％、年增9.86％，續創同期新高。其中，台灣事業群13.65億元，月減14.96％、年增達16.54％，亦創同期新高。中國大陸事業群3.88億元，月減達21.44％、年減8.56％。

合計王品第三季自結合併營收58.04億元，季增8.29％、年增14.08％，改寫歷史新高。其中，台灣事業群44.58億元，季增7.82％、年增達20.37％，同創歷史新高。中國大陸事業群13.45億元，季增9.88％、年減2.76％。

累計王品前三季自結合併營收167.54億元、年增達26.27％，續創同期新高。其中，台灣事業群127.94億元、年增達31.8％，續創同期新高。中國大陸事業群39.59億元、年增11.19％。截至9月底，台灣門市數增至328家，中國大陸門市增至101家，兩岸門市共429家。

王品指出，受惠中秋節連假旺季，集團台灣事業群三大燒肉品牌業績亮眼，「Oh my!原燒」中秋連假來客數較平日成長達4倍，「肉次方」4家分店延續績優表現，全數突破千萬營收，「最肉」中秋來客數也增長2倍。

而年輕族群喜愛的「和牛涮」高雄夢時代店、「初瓦」台中台灣大道店續創千萬業績，加上「青花驕」、「夏慕尼」來客熱絡，5個品牌共誕生8家千萬大店。配合9月一連開出「初瓦」、「和牛涮」、「Oh my!原燒」、「就饗鐵板燒」等6家新店，挹注台灣事業群新成長動能。

展望後市，由於10月有4天國慶連假，王品看好旺季餐飲需求可期，新門市也蓄勢待發，於苗栗頭份尚順商場、台中文心五權西路口等地一口氣入駐多家品牌，再度聯合打造「王品一條街」，以多元選擇就近搶攻熱門商圈消費者需求。