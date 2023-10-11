櫃買中心表示，昇華娛樂傳播公司於112年10月5日補行申報112年第1季及第2季財務報告，其停止交易事由業已消滅，惟因仍有本中心業務規則第12條第1項第1款、第3款、第14款及同條第5項第2款之情事，爰公告該公司有價證券自112年10月12日恢復交易後，仍應列為變更交易方法，且採每30分鐘撮合1次之分盤方式交易。
《櫃買市場》昇華12日起恢復交易
昇華(4806)上櫃有價證券自112年10月12日起恢復在證券商營業處所買賣暨繼續列為變更交易方法，且採每30分鐘撮合1次之分盤方式交易。
昇華(4806)上櫃有價證券自112年10月12日起恢復在證券商營業處所買賣暨繼續列為變更交易方法，且採每30分鐘撮合1次之分盤方式交易。
櫃買中心表示，昇華娛樂傳播公司於112年10月5日補行申報112年第1季及第2季財務報告，其停止交易事由業已消滅，惟因仍有本中心業務規則第12條第1項第1款、第3款、第14款及同條第5項第2款之情事，爰公告該公司有價證券自112年10月12日恢復交易後，仍應列為變更交易方法，且採每30分鐘撮合1次之分盤方式交易。
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