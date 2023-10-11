睽違9年國慶焰火今年重返台中，原先預計昨（10日）晚間8時在中央公園施放，但因來賓致詞簡短，提早了20分鐘施放，現場狀況連連，讓民眾全都措手不及。滅火器樂團主唱兼吉他手楊大正（Sam Yang）也在臉書質疑，當時距離上台只剩20分鐘，藝人車道被民眾佔據，也不見管制，只好請求警方協助，不料警察也「忙著看焰火」，怒嗆「大家都在看煙火，誰理你們？」，讓他當場傻眼。

今年國慶焰火除了首次搭載無人機外，還與樂團、歌手等一同準備了長達36分鐘的表演，讓不少民眾相當期待，下午5時許會場附近多個停車場就已客滿，隨後人潮持續湧入，直至晚間7時許，進入台中中央公園區域的民眾就已超過23萬人次。

不料，因蔡英文等人致詞時間比預期還要少，最終主辦單位決定依照流程直接進行，導致焰火秀提早約20分鐘開始施放，引發眾怒。

滅火器樂團主唱兼吉他手楊大正（Sam Yang）也在臉書質疑，「藝人車道站滿民眾…唯一通往舞台的道路，沒有管制？！」由於距離他們上台只剩20分鐘，只好拜託現場的警察協助管制，怎料對方竟怒回「大家都在看煙火，誰理你們？」。

楊大正透露，當時經紀人被迫下車自己開道，總算在表定時間10分鐘前趕到後台，最後還因為舞台面向問題，他們上台背對觀眾演唱了四首歌，讓他忍不住怒轟「抱歉，要我在台上笑笑的演出真的有點偏難，我盡力了！結論，真的很會辦大型活動！台中，屌！」。