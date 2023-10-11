何妤玟2020年宣布結束8年婚姻後，便將重心移往工作上，近期更開始積極經營YouTube頻道，分享美容、保養及私下生活，吸引超過4萬人訂閱追蹤。最近她上節目提及，年輕時拍廣告、出唱片錢賺得很快，因此消費力驚人，16歲就戴Gucci的手錶，且媽媽也會鼓勵她買名牌以及坐商務艙，聽到原因後小S瞠目結舌直呼：「老派！」

何妤玟上節目《小姐不熙娣》中分享，因為自己出道早，加上以前錢來得很快，15歲拍完第一支廣告就出唱片的她，在16歲就戴Gucci的手錶，讓小S與在場來賓聽到相當震驚，不過她進一步解釋道，媽媽認為「用名牌」是一個身分跟地位的象徵，所以母親喜歡用名牌獎勵她，並不是自己愛慕虛榮。

何妤玟媽媽也一直灌輸她「坐飛機要搭商務艙」的想法。(圖/小姐不熙娣IG)

不過媽媽的觀念與教育還是對何妤玟造成不小的影響，18歲時何妤玟已經養成了愛用奢侈品的習慣，當時正逢知名大牌Prada正紅之際，一個要價約1萬8千元的包，何妤玟就有5個。

此外，何妤玟媽媽也一直灌輸她「坐飛機要搭商務艙」的想法，因為這樣才能有遇到有錢人，所以何妤玟每次出國都在機票上花很多錢，讓小S直喊：「不會吧！這麼老派的想法」，何妤玟也意識到媽媽常鼓勵她買好、用好，但過度消費也讓她失去投資房地產或儲蓄的機會。