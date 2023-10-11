在台灣生活的法國YouTuber「酷的夢」，近日拍片向法國朋友介紹台灣便當，請14個法國人品嘗台灣便當的經典菜色，包括番茄炒蛋、三色豆、螢光咖哩、炒高麗菜、滷蛋、糖醋排骨等，令人意外的是，被台灣人唾棄的三色豆，法國人卻給出好評，認為是一道簡單又美味的料理。

法國YouTuber「酷的夢」近日拍片邀請14位法國人品嘗「台灣便當」，他選擇台灣便當店幾乎都會有的菜色，包括番茄炒蛋、三色豆、螢光咖哩、炒高麗菜、滷蛋、糖醋排骨、辣蘿蔔乾、米飯及紫菜蛋花湯。

從影片中可見，「酷的夢」建議法國朋友從辣蘿蔔乾開始吃，而大家嘗試以後都給了好評，接著試吃「番茄炒蛋」，所有朋友都狂讚這道菜很好吃，有人驚呼「一放到嘴裡，整個味蕾就瞬間炸裂！」甚至有人還給出超高評價說「這真的很好吃，我每天早上或是整天都可以吃這個。」

接著大家開始試吃「炒三色豆」，所有人都給了好評，認為這道料理簡單又好吃，接著「酷的夢」解釋說，這是台灣人最討厭的一道料理，甚至還有人發起連署要便當別放三色豆，讓所有的法國朋友聽了爆笑直呼「無法理解，明明就很好吃！」

下一道菜則是「螢光咖哩」，法國朋友們吃完再度給出好評，而「酷的夢」說，台灣這道便當菜用大量的薑黃製作，而不是咖哩粉，因此被戲稱是螢光咖哩，也是許多台灣人討厭的一道菜，而這樣的說法讓法國朋友們全都驚呆直呼「不要抱怨啦！明明就都很好吃」。

看著法國朋友接連吃了幾道菜都給出好評，「酷的夢」請朋友們喝看看「紫菜蛋花湯」，表示多數的台灣便當店都有附湯，大家可以自己去裝，如果吃便當到一半覺得太鹹或太膩，可以喝口湯解膩。讓朋友聽了大讚「台灣人有好多很棒的點子！」

接著他請大家吃滷蛋、炒高麗菜也是全場好評，最後到了最受歡迎的「糖醋排骨」，所有人吃完都露出幸福的表情，忍不住大讚說「這絕對是今天吃到最好吃的一道菜」。