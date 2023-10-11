冉姓男子去年分別約2女網友卻在飲料中下藥欲性侵，所幸女網友掙扎逃離，他未得逞，一審台北地方法院依以藥劑強制性交未遂等罪將他判刑4年6月，上訴後，二審台灣高等法院認定他犯罪嫌疑確屬重大，有相當理由足認有逃亡之虞，裁定10月15日起限制出境、出海8月。

去年9月15日晚間他在交友軟體結識一名女子相約在夜店，並在事先為她購買之飲料中摻入一種名為「魔鬼的呼吸」迷藥後，於用餐時交給她飲用，見她因藥力發作而昏沉、無力，於同日晚間8時許藉口找朋友將她旅館，她走到房間門口察覺有異，他強行將她拉入房內，她掙扎反抗，伺機逃離。

9月18日晚間他又約另一名女子，在飲料中摻入迷藥，見她喝下飲料，因藥力發作而昏沉、無力帶進旅館，她癱軟躺在床上，他開啟手機錄影功能，調整鏡頭正對她，並脫下自身內、外褲俯在她身上，解開她褲頭，她驚覺有異，扭動身體試圖掙脫並出言喝斥他而抗拒其侵犯，趁隙逃離房間。