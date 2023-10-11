許多人怕肥胖，會盡量減少油脂的攝取，但卻可能讓身體出問題。一名患者因皮膚潰爛20年，遍尋名醫都找不出原因、也治不好，直到聽聞「吃脂肪可能有點好處」，讓長期茹素、滴油不沾的他決定試試看，就在吃了幾片五花肉後，皮膚問題就解決了，讓他驚呼「見鬼了」，而後改為無油飲食，患者的皮膚問題再度出現，讓患者確認適當油脂的重要性。

家醫科醫師宋晏仁在《醫師好辣》節目中指出，上述患者因聽信脂肪不利健康，因此長年吃全素，所有食物都用水煮、一滴油都不碰，期間也伴隨著無法治癒的皮膚潰爛，讓他相當苦惱。直到有一天他聽說「吃脂肪可能有點好處」，半信半疑地吃了幾片五花肉，一周後皮膚病竟好轉，他驚喊「見鬼了！」。由於膚況改善，他又再度吃無油食物，未料2周後再度復發，但再吃回五花肉又好了。

神奇的效果讓該名患者相當興奮。宋晏仁回憶，患者當時還專程從美國搭機來台拜訪，患者興奮地說道「你在電視上講的那件事是真的，油不能完全不吃。」也親眼見證飲食對健康所帶來的改變。

北投健康管理醫院營養師潘富子曾指出，脂肪可幫助維生素A、維生素D、維生素E、維生素K的吸收，及生成人體中的脂肪組織來承擔保護內臟器官的責任，還可維持神經及皮膚的正常運作。油脂選擇上，她建議，可選擇橄欖油，因含有30餘種豐富的「橄欖多酚」，多酚是優異的抗氧化物，可幫助人體抗發炎；也有較高含量的α型態「維生素E」，有助清除自由基，還可預防脂溶性物質（如低密度脂蛋白LDL、結構脂肪酸）被氧化造成對身體的傷害。

家醫科醫師李思賢也表示，適量脂肪對代謝是非常重要的，脂肪對於飯後的脂肪酸的暴衝有緩衝效果，能更快清除血中的三酸甘油脂，以免胰島素阻抗，進而預防糖尿病的產生。他表示，擁有健康的脂肪細胞，有助健康代謝，民眾可多攝取好的油脂，例如橄欖油、苦茶油、椰子油、紫蘇油。