2024總統大選「藍白合」進度備受各界注目，民眾黨主席柯文哲昨(10日)主張，藍白雙方見面先討論三場政策辯論，再來就比民調。此舉引發大批網友熱烈爭論，但不少人都認為「柯如果不願當副的，勉強合也不會把白的票帶過來，合也對國民黨沒好處，不如各選各的」、「不想合，就不要合。各自去努力。理念不同，不要勉強在一起」、「各選各好了」，獲得熱烈討論。

對於藍白如何整合一事，國民黨由競辦執行長金溥聰、中央黨部祕書長黃健庭代表，與民眾黨初步磋商，正式啟動藍白合作。民眾黨總統參選人柯文哲昨提議，派柯文哲競選總幹事黃珊珊、競辦主任周榆修磋商，但開出要辦3場政見辯論會、比民調2條件。

關於柯文哲提出的2條件，引發網友入口網站《yahoo》相關報導底下熱烈討論，有超過700則留言，但多數網友皆認為「辯完論，民調也不用比了」、「他會拋出問題，卻不會解決問題」、「先確認你們是推薦合適的副手，還是親自擔任副手，再來談藍白合吧」、「憑什麼都是柯在開條件？」「沒完沒了...講穿了就是整人而已」、「又辯論又比民調這樣下來還可以合嗎？」