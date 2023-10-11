女星小S徐熙娣與老公許雅鈞結婚多年，育有女兒Elly（許曦文）、Lily（許韶恩）以及許老三（許曦恩），而三個女兒繼承媽媽的好基因，每一個都長得亭亭玉立；然而，昨（10）日小S在社群上發文慶祝外甥生日，更曝光對方正臉照，帥氣外型引發網友暴動：「請原地出道！」

小S時常透過社群以及在節目上分享家庭生活，昨（10）日她發文寫下：「生日快樂～小阿姨愛你！要健康、開心喔」並曬出對方的正面照，可見小S的外甥手上拿著蛋糕，濃眉大眼、深邃五官，相當帥氣，照片一曝光便吸引上萬名網友朝聖。

許多網友們在看到照片後都忍不住驚呼：「很像韓星帥」、「長得像林志穎剛出道的時候很帥」、「感覺可以跟小阿姨一起主持」、「還不出道」、「全家都是帥哥美女」；對此，小S也幽默回應：「我也沒料到我大姊會生出帥哥」。

事實上，小S二女兒Lily就曾在社群曝光與表哥，也就是小S大姊徐熙嫻的兒子Migu的合照，據悉，Migu和Lily只相差1個月，同樣都是16歲，而他當時就因高顏值引發網友熱議。