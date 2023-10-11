高雄一名何姓男子去年5月因不滿前妻結交新歡，闖屋後拿刀砍殺吳姓男子131刀，還將屍體掛吊在門把上，任其失血致死，前妻事後回家發現門遭反鎖，聽見屋內傳來虛弱聲音說「我快沒氣力了」，竟誤以為男友在健身，便直接離去，錯過救人機會。法官一、二審均判何男無期徒刑，如今羈押期限將屆，裁定本月13日起再延押2個月，可抗告。

何男因持有姚女住處備用鑰匙，去年5月進屋後發現不認識的吳姓男子在屋內，發生口角後，一怒之下拿刀朝吳男砍殺131刀，上半身及頸部多處受重傷失血，何男最後還拿吊環將吳男勾在廁所門把上，任其失血過多致死；姚女當時出門接送小孩，回來後發現房間反鎖，聽見屋內男友虛弱地說「我快沒氣力了」，誤以為對方在健身就離去。

何男犯案後躲到鼓山車站，為掩人耳目還穿上反光背心、偽裝成工作人員，藏匿在車站電梯上方的狹小維修空間，最後在警方包圍之下落網，事後供稱當時記憶「斷片」，並沒有殺人意圖，遭死者家屬痛批請求死刑。

法官一審考量何男犯後坦承犯行，仍有教化可能，判處無期徒刑，褫奪公權終身。案經上訴，二審也維持無期徒刑。

由於何男3個月羈押期限將屆，經高雄高分院審理，認為何男一、二審被處刑期無期，足認有逃亡之虞，裁定自本月13日起，延長羈押2個月，可抗告。