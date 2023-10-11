百萬YouTuber阿滴以英文教學走紅，生動教學風格加上幽默談吐，備受大批粉絲喜愛，經營的《阿滴英文》頻道累積277萬訂閱者，近來被友人問及國慶連假怎麼過?他直接曬出4張照片做出回應，吸引將近4萬人按讚。

阿滴表示被友人詢問：「連假最後一天你要幹嘛」，他隨即曬出4張照片回應，只見他戴著墨鏡面無表情，雙手高舉手寫字牌，內容分別是：「暴雷的人應該要被抓去關」、「你不是內向，你只是懶得出門」、「說自己不會再喝酒的人，都嘛喝醉最多」、「我還是覺得寶可夢應該要叫神奇寶貝」，還在留言區補充說道：「＠你喜歡暴雷的朋友」。

阿滴這系列照片曝光後，短短半天就吸引近4萬人按讚，網友更是湧入留言：「最後一天有夠充實，各種大實話」、「期待下一次的舉牌～我喜歡神奇寶貝」、「怎麼每個都我的心聲」、「暴雷一時爽全家火葬場」、「我也覺得哆啦A夢應該叫小叮噹」、「你好無聊喔，但世界就是因為有這樣的人才有趣」、「以前的人在網路上發廢文，現在的人在街上發廢文」、「暴雷的人應該被抓去關」。

阿滴曾因為罹患憂鬱症，陷入人生低谷，好在最後找到方法戰勝病魔，不過分享心路歷程時，卻被認為藉此當做生財工具；對此，他表示知道會被罵，仍選擇公開病情，在於「想要成為能夠幫上忙的人」，更強調若能選擇，沒人想要罹患憂鬱症當人設，畢竟若被踢爆是偽造的，勢必成為一場公關災難。

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