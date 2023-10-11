小犬颱風走後，東北季風正式接管，全台尤其中部以北降溫明顯，東北風挾帶的降雨，也在迎風面帶來影響。這幾天的雨，被氣象專家形容「異常」。去年以累積雨量破萬成為「吸雨王」的西帽山，再次發揮吸水功力，攔截東北風。

根據中央氣象署統計，9日起至11日上午8點止，全台累積雨量第一名，是位在宜蘭南澳的西帽山測站，達468.5毫米；二、三名也都在南澳，約400毫米。西帽山去年一整年，累積雨量高達1萬2000毫米，成為台灣第一個年雨量破萬的測站（自動），博得「吸雨王」封號。

西帽山海拔966公尺，測站設在海拔約808公尺的地方。台灣整合防災總監賈新興指出，西帽山的地理位置接近蘇澳，為什麼會攔下這麼多雨水？推測與「反聖嬰現象」造成東北季風增強有關。

賈新興在YouTube分享，今起受東北季風影響，迎風面地區降雨明顯，北部、東北部「氣溫會掉得讓人有感」，宜花東水氣略多，雨會一路下到16日左右。17日起至20日，天氣轉趨穩定。