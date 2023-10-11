台北市信義區1名74歲歐姓老翁，日前與友人飲酒後步行返家，行經松山路、福德街口時，友人疑似醉後失足摔得頭破血流，一旁執行交通勤務警員上前查看，協助叫救護車。但歐翁卻不聽員警制止自稱「醫學系」，執意要搬動友人，更大罵員警「神經病」，員警將歐翁依《妨害名譽》、《妨害公務》等罪嫌送辦，法院判處1萬元罰金。

警方表示，3月25日傍晚5點50分許，值勤員警於信義區松山路、福德街口進行交通疏導勤務時，見歐翁與另名男子站立於路口，下秒男子突然往後倒，摔得頭破血流且昏迷倒地，員警見狀上前查看，隨即通知救護人員到場。

不過，一旁的歐翁卻執意搬動友人，員警深怕造成傷者二度傷害，當場勸阻，但歐翁自稱「醫學系」，認為朋友躺著會有危險云云，而員警要求查證歐翁身分，他拒不配合破口大罵員警「神經病」，也拒絕道歉。警方依《妨害名譽》及《妨害公務》等罪將歐翁送辦，法院今年6月判歐翁1萬元罰金。

信義分局呼籲，民眾應理性飲酒，切勿過量導致脫序行為，更不容許藉機滋事挑戰公權力，影響公權力行使之行為警方必定依法究辦。