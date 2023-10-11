一名網友昨天從冰箱拿出一瓶好市多買的氣泡飲，沒想到準備打開要喝時竟爆炸，他嚇得直呼「放冷藏會自爆，也太可怕！」許多網友直指原PO家冰箱出問題，「可能是冷藏過冷導致結冰，建議調整溫度。」專家表示，氣泡飲料應避免放進冷凍庫，以免壓力過高發生爆炸。

一名網友在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」社團貼出一款氣泡飲照片，鋁箔瓶身整個裂開，液體全流光。原PO發文寫下「這款氣泡飲放冷藏會自爆，也太可怕！」

許多網友看了秒懂，認為飲料本身沒問題，應該是冰箱溫度過低造成，「冰箱有點問題了」、「有氣的飲料溫度太低都有可能會爆，可以放靠近冰箱門處」、「是放在靠近出風口的位置嗎」、「可能是冷藏過冷導致結冰，建議調低強度。」

氣泡飲料不宜放冷凍庫，以免壓力過高發生爆炸，許多飲料包裝上都有註明「不可放置0℃以下」。《中視新聞》曾報導，一名鄭姓物理老師解釋，氣泡飲料若放冷凍庫，當水結冰時，體積會膨脹，加上氣體離開水，導致瓶子內部壓力變大很多，打開時就可能爆炸。