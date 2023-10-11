巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」（Hamas）日前突對以色列發動大規模襲擊，使當地陷入大戰，各國紛紛撤僑，然而，有在當地的台灣人指控，想尋求外館協助回台卻被冷處理。對此，時常評論時事的臉書粉專「政客爽」開酸，外交部的「專長」是斷交，而非撤僑，「在那叫什麼」？

有網友日前在臉書發文表示，由於戰爭爆發，他希望提前離開以色列，但因沒順利取得機位，所以向駐台拉維夫台北經濟文化辦事處求助，卻得到「請自己聯繫航空公司，或上網訂機票，不過衍生的機票費用要由自己負擔」的回覆，後他改搭乘廉航離境。

「政客爽」今（11）日在臉書發文嘲諷，外交部的「專長」是斷交，不是撤僑，「在那叫什麼」？他也調侃，民進黨執政期間，台美、國際關係最好，外交最強，只要票投民進黨，其他都不重要。網友們也留言表示，「民進黨就是口號治國而已」、「大小姐曾說過，你們要自立自強」、「有政府，會坐視」、「自己想辨法，這就是我們的政府嗎」。

而針對指控，外交部昨發聲明回應都有一直協助當地僑胞，並提及駐以外館曾接獲1名「陳先生」尋求改航班與入境土耳其之協助，駐處同仁有就入境相關問題提供訊息，但改票需個人信用卡等隱密資料，因此，需本人上網辦理；駐處同仁也有詢問是否有其他需協助事項，陳男則表示暫時沒有。外交部強調，對於國人受困海外，不論是遭遇天災、戰亂、重病、意外，或是受到詐騙，駐外同仁一定積極全力協助，沒有任何例外，駐以色列代表處同仁在戰火威脅下，仍以當地國人為念，積極全力協助國人返國，對於某些錯誤不實說法，打擊駐外同仁士氣，外交部深表遺憾。