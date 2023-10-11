好萊塢演員布萊德彼特（Brad Pitt）除了有著精湛的演技、超高的人氣外，其實私底下也是個熱愛廣結善緣的好人。日前就有媒體報導指出，布萊德彼特曾經在買下一棟房產後，讓90歲的前屋主繼續免費居住下去。而這一住就是15年之久，該名屋主一直到105歲才過世。

根據《unilad》報導指出，1994年，布萊德彼特在向好友卡桑德拉皮特森（Cassandra Peterson）買下位於好萊塢山Los Feliz社區的一棟豪宅後，就開始在鄰近添購房產，這也讓他的莊園達到1.9英畝誇張的面積。而在過程中，他曾經向一位95歲的老翁花費170萬美元的價格，買下其房產。

而值得一提的是，或許是心疼老翁喪妻，也或許是憐憫老翁年邁，布萊德彼特與該名老翁達成協議，承諾會讓老翁繼續居住在原本的房產中直到逝世，過程中也不需要支付任何費用給布萊德彼特。

事後，布萊德彼特曾開玩笑的表示，沒想到這位老翁竟然能活得這麼久，因為老翁又居住了15年，直到105歲時才高齡逝世。而在老翁過世後，布萊德彼特於3月時以4000萬美金（約12.2億台幣）的價格出售了這座莊園。