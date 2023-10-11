大S（徐熙媛）前夫汪小菲日前語出驚人表示因前妻病重、具俊曄不在台灣，讓他心軟想照顧女方，引來汪小菲想復婚等關鍵字瘋傳，汪小菲9日晚間直播連線母親張蘭解釋後，又發聲明駁斥大S經紀人所說「嚴重偏離事實」。昨(10日)他更在微博轉發大S和具俊曄先前為雜誌所拍的放閃影片，寫下「美好」二字，看似想要祝福，但後來又刪文，令人摸不著頭緒。

汪小菲日前爆出疑似想要和大S復婚，引來大S經紀人強調：「熙媛與歐巴婚姻關係和睦幸福」，並表示：「請汪小菲先生別一邊詆毀熙媛一邊示愛」，昨汪小菲則發聲明反擊：「徐熙媛女士最近染疫，身體狀況更為欠佳，極需旁人照料。本人叮囑保母司機持續協助，這是為人應有之情義」，並表示大S經紀人所說偏離事實，影響汪小菲聲譽，要求大S經紀人於3天內道歉，否則提告。

汪小菲轉發大S和具俊曄放閃影片隨即刪文。（圖／翻攝自汪小菲微博）

昨汪小菲先是轉發了自己對大S經紀人的聲明，接著又轉發大S和具俊曄的放閃影片，留下「美好」二字，然而隨即秒刪文，引來網友傻眼說：「他直播連線說愛大S，轉頭就去給女主播送嘉年華，哈哈哈哈哈哈」、「他們仨，他們家，都在為直播造勢」、「催酸辣粉銷售額吧」、「誰告訴我他到底還有幾絲愛她還是純粹要熱度啊」。

而張蘭聽聞兒子想要復婚，第一時間心疼汪小菲說：「知道你善良，不說了、不說了，格局都是委屈撐大的」，接著又自己開直播強調不可能同意汪小菲再度與前媳婦結婚，霸氣說：「放心吧不可能的，蘭姐還活一百年看著他（汪小菲）呢！人家設了個套，說（大S）要死了，那個人（具俊曄）走了這個那個的，汪小菲就是太善良！」。