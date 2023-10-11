公費新冠疫苗莫德納XBB.1.5今起開放全民施打，疾管署表示，評估新冠疫情10月中開始上升，到12月底到達高峰，預估屆時每天會有2萬人次確診，提醒滿6個月以上，全民今天起都可以接種莫德納XBB.1.5次世代疫苗。
莫德納XBB.1.5疫苗可在各縣市疫苗接種站及醫院診所施打，記得攜帶健保卡或其他可證明身分的證件，以及「COVID-19疫苗接種紀錄卡」。
至於新冠疫苗可與和流感疫苗、肺炎鏈球菌疫苗一起打嗎？衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎表示，XBB.1.5、流感、及肺炎鏈球菌疫苗可同時並分開不同部位接種，也可間隔任何時間接種，慣用手最好打副作用較少的疫苗，如流感疫苗，非慣用手打XBB.1.5疫苗或肺炎鏈球菌疫苗，同手臂兩針要距離至少2.5公分。《中時新聞網》整理疫苗相關問題，供民眾參考。
●施打時間
10月11日
●接種對象
滿6個月以上、全民接種
●疫苗品牌
莫德納XBB.1.5疫苗
●攜帶物品
健保卡或身分證、新冠疫苗接種證明
●跟流感、肺炎鏈球菌疫苗接種需要分開施打嗎
衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎表示，XBB.1.5、流感、及肺炎鏈球菌疫苗可同時、分開在不同部位接種，也可間隔任何時間接種，若同時接種3種疫苗，同手臂兩針建議距離至少2.5公分。
李秉穎建議，接種疫苗手臂要看慣用手，慣用手最好打副作用較少的疫苗，如流感疫苗，非慣用手打XBB.1.5疫苗或肺炎鏈球菌疫苗。
●確診過了還要打XBB.1.5疫苗嗎
李秉穎表示，如為確診者，需間隔12周（84天）再施打，且無論過去接種什麼廠牌、或未曾打過COVID-19疫苗皆可接種這劑莫德納XBB.1.5疫苗。
●接種有獎勵嗎
65歲以上民眾接種XBB.1.5疫苗可拿到價值500元的衛教品、10劑快篩。
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