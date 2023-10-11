NO-DOUBTER BY JOSE ABREU!!@astros lead 4-0 in the first!



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成功在太空人主場取得1勝的雙城，G3回到溫暖主場卻未能將士氣延續，太空人一壘手阿布瑞尤（Jose Abreu）第一局就敲出石破天驚的三分炮，帶領球隊打下4分大局奠定勝基，最終太空人火力壓制雙城，以9比1拿下關鍵第2勝，距離美聯冠軍賽僅差一步之遙。

今年的葛雷（Sonny Gray）找回過去效力運動家的王牌架式，自2019年後再把單季自責分率壓在3以下，雙城也由他負責天王山的關鍵戰役，不過太空人顯然有備而來，首局靠著2支安打外加雙城守備失誤先取得分數，一三壘有人時阿布瑞尤再瞄準葛雷拿手的橫掃滑球，一棒轟向左外野看台，從此將勝負定調。例行賽低迷的阿布瑞尤此戰手感發燙，9局再開轟完成單場雙響炮演出。

5局上布瑞格曼（Alex Bregman）補上陽春炮，將比分擴大為5比0。今年32場先發登板中，葛雷只被擊出8轟，且從來沒有在一場比賽中被打出2支全壘打，根據《休士頓紀事報》記者川原（Matt Kawahara）提供的數據，太空人2轟都是針對橫掃滑球出手，葛雷這個球種還沒有在今年例行賽時被擊出大牆外。

反倒是例行賽投得跌跌撞撞的太空人先發投手哈維爾（Cristian Javier），完全壓制住雙城打線，此戰5局無失分還繳出9次三振，雙城攻下的一分發生在第6局，由卡斯楚（Willi Castro）在得點圈有人時敲回，但仍難以撼動最終結果，雙城系列賽1比2面臨淘汰。