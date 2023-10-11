雙十四天連假落幕，台股今（11日）以16567.43點開出，隨後上漲超過200點，權值股台積電勁揚12元，觸及544元，緯創及廣達也都上漲超過2%。

國際貨幣基金組織（IMF）公布最新一期《世界經濟展望》，大幅下修台灣經濟成長率，將2023年台灣實質GDP成長率從4月預估2.1%，下調至0.8%，調降1.3個百分點，同時也遠低於主計總處8月預測的1.61%。

以色列遭巴勒斯坦激進組斯哈瑪斯突襲，引爆近20年來最大的衝突，雙方關係急速惡化，市場關注衝突範圍是否擴大或影響鄰近產油國，進而造成市場進一步動盪。

美股四大指數周二皆收紅，道瓊上漲134.70點（或0.40%）至33739.30點，那斯達克漲78.64點（或0.58%）至13562.84點，標普500指數上揚22.58點（或0.52%）至4358.24點，費城半導體漲44.72點（或1.29%）至3512.07點。