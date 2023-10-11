全台遠百周年慶陸續開跑，適逢國慶連假，銷售連番報喜，其中高雄大遠百雙十國慶四天連假在高市府舉辦「翡翠騎士前進大港」與「2023高雄愛．月熱氣球」兩場大型活動，明顯感受觀光人潮湧入高雄，許多入館用餐購物的家庭觀光客，帶動全館業績成長，加上原本週年慶才有的優惠門檻，今年特別在雙十國連假推出「雙十品牌週」的助攻之下，不少專櫃推商品組合特惠，也讓國慶連假業績爆發開紅盤，高雄店整體業績成長超過4成。

桃園遠百週年慶自10月7日預購起至國慶當日全館成長14%，尤其化妝品表現亮眼；今年雙十連續假期搭上國慶焰火在台中綻放，台中大遠百人潮湧現，包括餐飲、家用與家電等明顯帶動館內人潮；遠百信義A13週年慶預購正式開跑，週年慶祭出加碼最高19%回饋加持下，帶動精品、化妝品、家電類成長表現亮眼，尤其受到近期天氣影響，除濕機、空氣清淨機等商品熱賣。

在化妝品、超市餐飲和家電銷售大幅成長挹注下，遠百預估，整體業績成長超過5%。

Global Mall首波週年慶檔期自10月5日登場以來，在回饋高達30%、多元業種包括家電、餐飲祭回饋、合作Hello Kitty推聯名會員禮及舉辦多元親子活動等多重好康帶動，加上適逢雙十連假，首六日(10月5日到10月10日)買氣、人氣攀升，整體週年慶業績較去年週年慶同期成長10%，其中以生活家電傢俱、彩妝保養品、餐飲娛樂及保暖休閒服飾增長幅度最高達10-15%。