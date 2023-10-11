泰國一名房東由於女房客養貓遭到投訴，進到對方承租的公寓，卻被眼前景象嚇傻，可見散落一地的垃圾，伴隨蚊蟲、臭味，加上沙發、床等家具都有破損，讓他相當無奈，就連清潔人員也忍不住乾嘔，花了一番功夫才將屋內環境恢復原狀。

泰國房東阿特拉查（Artter Ratcha）在社群平台發出一段影片，當他走進出租的套房，映入眼簾的是散落一地的衣物、一堆空瓶、用過的餐具，不少都已發黑、孳生蚊蟲，導致空氣瀰漫一股臭味，讓他不得不派人到場清理，但因情況太過誇張，就連清潔人員都忍不住發出乾嘔。等到屋內淨空不少垃圾之後，阿特拉查除了看到一地餿水，包括沙發、電視、床等家具都有損壞，或是殘留不少貓毛。

根據《MustShareNews》報導，阿特拉查透露，女房客租屋8個月以來從未按時繳內房租，還因擅自養貓遭到其他住戶投訴，讓他非常生氣，告知對方要麼一定時間帶走寵物並且退租，否則會害他被物業罰款5000泰銖（約新台幣4380元），後續每日1000泰銖（約新台幣875元）。

不過，女租客一再延長期限，稱因行李還沒完全搬走，但讓阿特拉查實在等不下去，決定進到對方承租的公寓一探究竟，「不管妳是否準備好了，我都不在乎！」怎料他被眼前的景象嚇到，後來也讓清潔人員花了一番功夫，才將屋內環境恢復原狀。經此一事，阿特拉查表示，「這是一個教訓，未來會更小心挑選房客。」