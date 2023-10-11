烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，以色列和加薩出現的暴力行為恐會「分散」國際社會對烏克蘭戰爭注意力，同時他也指控俄羅斯正以「某種方式」支持巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯。

法新社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在接受法國第2電視台（France 2）訪問時表示，「國際社會的注意力可能會離開烏克蘭，這將產生後續影響」。

澤倫斯基同時指控俄羅斯支持哈瑪斯（Hamas）。他在受訪時表示，「我們確信俄羅斯正在以某種方式支持哈瑪斯的行動」。

他同時補充說，「當前的危機…證明了俄羅斯確實尋求在世界各地破壞穩定」。

澤倫斯基也擔憂哈瑪斯襲擊後，以色列面臨的「悲劇」將使對國際社會不再關注烏克蘭戰事。

「我無意進行任何比較。我們國家（烏克蘭）正發生一場可怕的戰爭。在以色列，許多人失去親人。這些悲劇各不相同，但都巨大無比。」

然而，澤倫斯基警告，如果「國際注意力離開烏克蘭，那將會產生後續影響」。

他表示：「烏克蘭命運取決於世界其他國家的團結。世界的團結在很大程度上取決於美國的團結。」

關於烏克蘭戰事，澤倫斯基表示，烏克蘭軍隊自6月發起旨在收復領土的反攻行動「正在多條戰線進行，且所有情況下，我們都取得進展」。（譯者：屈享平/核稿：蔡佳敏）1121011