超商產品眾多，每隔一段時間就會有新產品，一名女網友分享，學生時期很愛吃「培根蛋沙拉」口味的御飯糰，最近去逛超商發現它回歸了，讓她又驚又喜，立刻買回家吃，也忍不住感慨說，今年是超商復古年，思樂冰和培根蛋沙拉御飯糰都重出江湖，不知道下個回歸的產品是啥？引發網友討論，不少人留言許願。

一名女網友近日在Dcard上發文分享，超商幾乎每周都會推出新產品，有時候自己很喜歡的產品就這樣默默消失，真的很令人難過，但最近發生了一個小確幸，她去逛7-ELEVEn竟意外發現學生時期最愛的「培根蛋沙拉」口味的御飯糰回歸了。

女網友表示，印象中這款御飯糰的舊包裝上面有著「福利社」的字樣，以前還在念書的時候真的很喜歡，早上常買一顆配豆漿，鹹鹹的培根加上甜甜的蛋沙拉，真的很好吃。如今10年過去了，7-ELEVEn居然又復刻這個口味的御飯糰，她立刻買回家吃，真得是充滿回憶的味道。

女網友也感嘆地說，今年真的是超商的「復古年」，思樂冰和培根蛋沙拉御飯糰等產品都回歸了，不知道下一個是什麼重出江湖？

貼文引起網友討論，不少網友在留言處許願希望能夠復刻的產品，「條子杯杯拜託復刻」、「希望小七能把滷味換回關東煮」、「很想念一款叫卡打車的飲料」、「冰淇淋汽水」、「阿華田機智豆」、「起司塔霜淇淋一生推，千呼萬喚始出來」、「清境萊姆茶，包裝可愛又好喝」、「許願桃木燻雞復刻啊！」