巴勒斯坦伊斯蘭主義團體「哈瑪斯」7日對以色列進行恐怖攻擊，發射數千枚砲彈，兩邊合計目前已超過1000人死亡。對此，曾飾演「神力女超人」的以色列女星蓋兒加朵（Gal Gadot）頻頻聲援以色列，豈料此舉卻引發大批反以色列的網友不滿，慘遭數萬人瘋狂以「自由巴勒斯坦」（Free palestine）洗版，她只好選擇關閉留言。

蓋兒加朵在哈瑪斯（Hamas）發射數千枚火箭襲擊後，第一時間在個人IG發文表態支持自己母國，也呼籲世界不該袖手旁觀，更在IG自介上放上募款連結，希望能透過自己的力量，為以色列帶來一點幫助。隨即引起多名好萊塢女星跟隨，包含凱蒂佩芮、瑪丹娜（Madonna）等，發文力挺以色列。豈料，此舉卻引來許多激進份子到她的IG洗版「自由巴勒斯坦」，讓蓋兒加朵最後選擇關閉留言。

回顧2021年以巴武裝衝突，她就曾發文表示自己心碎，雖然呼籲和平並替受難者祈禱，期許未來能兩邊能找到和平方法共處，但依舊湧入源源不絕批評聲浪，甚至有不少人指責她是幫凶，讓蓋兒・加朵一度被迫關閉留言。其他所有公開表明立場的好萊塢影星們，包含馬克哈米爾（Mark Hamill）、艾米舒默（Amy Schumer）、娜塔莉波特曼（Natalie Portman）、傑米李柯蒂斯（Jamie Lee Curtis），幾乎都遇到相同處境。

事實上，身為以色列公民的蓋兒・加朵，曾經是以色列小姐（Miss Israel）冠軍，之後便在軍隊服役過兩年時間，完成公民應盡義務。此次衝突發生後，不少粉絲也好奇，是否也會如其他30萬人一樣，接獲政府預備役召集令。