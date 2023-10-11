知名訂房網Booking.com日本分公司遭爆積欠多國飯店款項，日本多家飯店業者表示，已被積欠上百萬至千萬日元不等，且多次詢問都得不到回應，因此決定向荷蘭總公司及日本分公司提告，請求賠償。而Booking.com日本分公司也緊急於10日晚在官網發布最新聲明。

根據日媒報導，東京都內與西日本多家飯店業者表示，已被Booking.com積欠1至2個月的款項，金額從300萬日圓至1千萬日圓（約新台幣65萬至216萬元）不等，就有業者表示因為Booking.com積欠款項以嚴重影響他們營業，連帶影響支付員工薪水，且多次詢問都得不到回應，因此決定向荷蘭總公司與日本分公司提出集體訴訟，請求賠償。

遭拖欠住宿款項的飯店業者從東京至西日本皆有，原告團委任律師之一的加藤博太郎表示，如此鉅額的欠款規模是首次發生，因此應盡快提出集體訴訟、解決爭議是比較好的做法。

對此，Booking.com日本分公司在10日晚發出聲明稿，表示最近的付款延遲主要是因為系統更新，包含支付平台搬移，對系統安全性進行維護、改進時，發生技術問題導致積欠款項，為此深感歉意。雖然目前部分支付作業已恢復正常，但仍有部分業者受影響。

Booking.com日本分公司表示目前正積極處理中，對於尚有部分業者尚未收到款項，可和網站對應窗口直接聯繫，若是有需要緊急之協助者，則可透過指定的信箱聯繫。