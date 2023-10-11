搭乘大眾交通工具應先下後上，一名女子近日搭捷運，目擊3名旅客不顧下車的旅客，車門一開就衝進車廂，她看不慣氣得當場飆罵「你們都不覺得羞恥嗎？」貼文引發關注，網友揭表示，多數遇到此狀況都敢怒不敢言，大讚她當面指責的行為很棒。

原PO前天（9日）於論壇《Dcard》指出，9日下午5時55分在捷運新埔站月台候車，目擊3名旅客在車門打開後直接擠上車，未遵守先下後上的禮儀，讓她氣得指責，「你們都不覺得羞恥嗎？誰教你們一開門就可以往裡面衝的？」

原PO進入車廂後，更大聲地指責其中一名擠上車的旅客說，「都不用先下後上嗎？還插隊咧？」她的言論引起列車內一陣騷動，但情況沒有改善，後面一名老婦人及年輕人無視她的抱怨，直接擠進車廂，根本不管他人要下車，讓她超級不滿罵「真的很沒禮貌。為什麼搭北捷的旅客都不懂先下後上？」

貼文也引發網友討論，「我以為先下後上是基本常識」、「妳敢勇敢大聲講出來很棒了，多少有些有道德良知的人，他下次可能就會注意一下」、「支持大喊要先下後上的人！超棒」、「他們聽不聽就是他們的問題了，妳做得很好」。