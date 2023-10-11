●百事可樂集團（PepsiCo）上季獲利為30.9億美元，年增14.4%。每股經調整後盈餘為2.25美元，預估為2.15美元。另外，同期營收為234.5億美元，年增6.7%，預估為233.9億美元。放眼明年，此全球飲料大廠預估，營收可望有4%至6%高成長空間，核心每股盈餘也可望達到高標準。

●調研單位CCS Insight預估，到2023年底時，全球將有13億支iPhone手機尚在使用中，其中至少一半是二手機子，表示蘋果智慧手機的使用壽命不斷增加。CCS Insight也預測，從2024年開始，iPhone平均壽命將達8年。

●美國飛機製造業者波音表示，9月交機量降至27架，最受市場歡迎的737 MAX只交機10架，創2021年8月以來最低。根據統計，今年首9個月期間，波音交機量為371架，低於競爭對手空中巴士488架。

●據悉，美國Honeywell重組業務分為3大核心項目，並重新調整資本結構，以利增加營收，將專注於擴展自動化業務、未來航空事業，以及能源轉型上面。同時，Honeywell預估第3季每股盈餘，或將落在2.15至2.25美元高標區。

●美國通用汽車GM與旗下加拿大兩間工廠約4300名員工達成薪資新協議，使得罷工事件不到一日就結束。代表勞方的加拿大汽車工會Unifor表示，與GM達成暫時性薪資協議，條件大致與9月跟福特汽車達成的相當，約加薪25%。

●精品集團LVMH公布，上季營收年增9%，達199.6億歐元，低於市場預估211.4億歐元。其中，LV和Dior業務大增9%，但稍低於預估值10%。因中國大陸經濟復甦情況不強勁，分析師下修精品業者未來業績展望。自4月以來，LVMH市值已大幅縮水約960億歐元。