藝人謝忻近期飛往德國柏林，平時就熱衷戶外運動的她，更藉此機會參加馬拉松，並在完賽時高舉國旗通過終點，沒想到卻遭酸民冷言嘲諷，對此，她直接硬起來霸氣反擊對方。

謝忻日前參加柏林馬拉松，不僅在臉上貼著有國旗圖案的貼紙，更在完賽時高舉國旗通過終點，似乎想將此榮耀時刻與所有人分享，卻遭酸民嘲諷：「好棒棒喔，台灣之光，無聊」，對此，她則是回應對方：「你才無聊」，隨後，又有另一位酸民留言：「5個多小時，默默跑完說自己很棒就好，國旗留給選手好嗎」，她則是霸氣反擊：「為什麼我要默默的，我台灣人我驕傲」。

謝忻霸氣反擊酸民。（圖／謝忻臉書）

未料，該酸民再次嗆聲：「五個多小時，旁邊去玩沙啦」，她則要求對方將成績公開，強調自己是「穩定中求進步」。雖然遭酸民冷嘲熱諷，但仍有不少網友力挺：「台灣人的驕傲就在這一刻讓世界看到」、「真的欣賞妳，祝福妳在演藝圈能有更多的表演機會」、「不管跑多快，完賽就很厲害」、「加油！台灣女孩，太強了，太棒了」。

謝忻霸氣反擊酸民。（圖／謝忻臉書）

除了網路酸民之外，謝忻在慕尼黑街拍時，手機竟遭店家老闆搶走，並且把她在路上拍的許多影片刪除，雖然她向對方解釋未拍到任何人，但對方不予理會，讓她氣到揚言報警處理，事後強調：「真的有夠野蠻，阿拉伯人真的不要這樣欸，情緒控管有問題」，字句中透露著無奈。