隨著11月亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議臨近，外界除關注中美元首「習拜會」能否實現，另一看點是被美國制裁的香港特首李家超能否前往美國舊金山參與會議。港媒今透露，李家超暫時仍未收到美方邀請函，但香港官員出席其他部長級會議，似乎未受影響。

香港《星島日報》報導，李家超3日出席行政會議前，被問到整個特區班子有無收過APEC相關會議的邀請時，他當時回應稱APEC是國際組織，有責任向成員經濟體的領導人發出邀請函，香港會按照規章出席，沒有直接回應是否有官員獲邀。

報導指，事實上，2023年8月，香港環境及生態局長謝展寰也曾到美國西雅圖出席APEC能源部長會議，在主辦經濟體安排下到訪新能源設施，包括微軟公司的地熱中心和一間減碳企業。香港商務及經濟發展局長丘應樺5月也曾到美國底特律，出席APEC貿易部長會議。

報導稱，政治圈有傳丘應樺已收到邀請，出席11月APEC部長級會議，但局長會否應邀出席，仍有待最後決定。商經局回覆查詢時只表示，就出席APEC事宜，特區政府會按組織規則和習慣行事，適時作出公布。

大陸全國港澳研究會顧問劉兆佳指，部長級會議與領導人會議不同，前者不涉原則性問題，相信各局長如收到邀請都會考慮赴會，促進國際交流。他指，目前APEC峰會最大不確定性，在於美國會否暫緩執行制裁令容許李家超入境，做法類似以往伊朗官方代表出席聯合國會議，而中方又是否願意接受此條件。

劉兆佳預期，李家超能否出席峰會涉及中美外交層面角力，將是「習拜會」能否實現的其中一個影響因素，「前車可鑑，去年在印尼會面後，美方沒有具體行動改善中美關係，反而在科技領域加強遏制中國。要是李家超今年被拒出席，釋出的又是什麼訊息呢？中方都要考慮，到底兩國元首見面可否取得實質成果」。

報導引述官方人士說法稱，現時「發球權」在美國手上，對方一日未出招，特首也暫時按兵不動，只須重申東道主有責任發出邀請，香港官員會按照規章出席。