電子產品不斷推陳出新，產品功能也越來越強大，其關鍵在於內建晶片效能不斷提升，包括手機、平板、筆電、以及伺服器等皆有主晶片控制，隨著晶片效能快速提升，所需的耗電量同步增大，產生的熱功耗也加大，導致出現產品散熱不及，因而需要外接輔助散熱設備，以避免出現過熱影響系統正常運作，縮短產品壽命的需求。

根據MarketsandMarkets市場研究指出，全球散熱方案產值預計到2028年將達193億美元，年複合成長率約10%，散熱需求將逐年增加，散熱設備在晶片熱功耗越來越大之下，必須不斷發展新技術，來因應更大的散熱需求，從氣冷散熱到水冷散熱，以及散熱效果最好的浸沒式散熱方案，許多散熱方案因應而生，除了氣冷散熱產品近期出貨暢旺外，邁科的水冷散熱產品目前仍在送樣、試產階段；水冷散熱技術門檻高於氣冷散熱，可負荷的熱功耗也比氣冷高出許多，若成功量產，該產品的利潤將優於氣冷散熱，有利公司產品組合改善，提升公司整體毛利率。

值得一提，邁科正與Intel攜手合作浸泡式液冷散熱技術開發，該散熱技術較水冷散熱效果更佳，預期未來將被廣泛應用，提升散熱效果和可靠度。

邁(草科)科技9月合併營收為1.62億元，月增12.53%，年增42.83%，再創歷年同期新高，累計前9月合併營收為12.1億元，年減5.19%。

邁(草科)科技表示，營收成長最主要的動能來自於AI伺服器需求上升以及網通產品有感回溫，網通出貨量較大的主要是與機房設備相關的產品，以VC(Vapor Chamber)架構為主的散熱產品。

由於PC產業底部已逐漸浮現，AI伺服器的需求也明顯增加，邁科目前整體訂單能見度可達3個月以上，其中網通與伺服器訂單能見度最高；在新產品方面，用於電動車的散熱產品在本季將小批量試產，搭配市場預計電競NB明年將有一波換機潮，對於公司相關散熱產品出貨亦有助益。