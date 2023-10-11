大陸經濟前景面臨挑戰，加上地緣政治緊張局勢的不確定性，根據美國財經媒體報導，有越來越多大陸富豪冒險委託地下錢莊，紛紛將自己的財產轉移到國外。

值得關注的是，從大陸合法轉移現金受到嚴格限制，個人在一般情況下，每年只能海外電匯5萬美元（折合約162萬元新台幣），如果決定移民，還有1次轉移資產的機會。報導指出，大陸富豪轉而依靠「哈瓦拉（Hawala）」這類地下管道，這是一種非正式的價值傳遞體系，指透過經理人在龐大的非傳統銀行、金融交易網絡中傳遞金錢。

上海紐約大學教授Joel Gallo透露，上述這類機構正如雨後春筍般湧現，就像「準銀行」公司一樣運作，但因為在沒有監管的情況下運作，所以是處在灰色地帶套利。

大陸外匯管理局（SAFE）報告指出，位在甘肅省的調查發現1個資產高達756億人民幣（折合約新台幣3400億元）的行動，這筆錢分散在1個由5個組織組成的網路，而這些組織使用了大陸20多個省份多達超過8000個銀行帳戶。

房地產顧問公司居外IQI（Juwai IQI）今年8月時表示，未來兩年預計將有超過70萬大陸人離開大陸，大陸人置產的熱門選項包括澳洲、加拿大和英國。