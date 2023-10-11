台北醫學大學人文暨社會科學院長楊政達，率領北醫崑曲社學生，於大稻埕戲苑舉辦「牡丹亭畔．草木有情」演出，現場座無虛席，精彩演出贏得滿堂采，為醫學人文教育注入藝文氣息。
崑曲是聯合國教科文組織認列的「人類口述與非物質文化遺產」，其中《牡丹亭》更是崑曲經典，此次表演劇目「遊園驚夢」、「寫真」、「拾畫叫畫」、「幽媾」，均為重要橋段，北醫學生粉墨登場，和「拾翠坊崑劇團」協力演出。
全台大專院校崑曲社團相當稀有，除了北醫大，還有台大崑曲研究社、師大崑曲社、東吳雙溪崑曲清唱雅集、中央清音集、成大國劇社。楊政達去年才興起成立社團的念頭，從創辦到招生，幾乎一手包辦。
楊政達說，北醫大人社院自2023年起進行教育部大學社會責任（USR）計畫，透過人才培育、街區經濟發展及生態永續，振興大稻埕地區的中草藥文化。今年特別與「大稻埕國際藝術節」合作，串連大學與社區的力量，共同推動中草藥文化及崑曲藝文。
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