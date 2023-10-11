隨著時代變遷，租書店越來越少，一名網友日前經過一間租書店，發現3名中年男子坐在店門外看書，引起許多網友共鳴，「租書店已經是童年回憶了」、「我家這邊的也全都是阿北。」有網友表示，小時候經過租書店曾發誓長大要賺錢把所有漫畫看爛，現在長大卻沒時間，也找不到店家，「這些阿伯就是我眼中的人生勝利組」。

一名網友在臉書「路上觀察學院」社團貼出照片，地點在新北市板橋一間租書店，3位中年男子坐在騎樓下的椅子，一人拿著一本書專注閱讀，原PO發文感嘆「會去租書店看書的，都變成阿北了。」

許多網友看了都相當有感，「真的耶！我家這邊的也全都是阿北」、「大概十幾年前就已經是這樣了」、「愛看書的阿北不會變壞」，也有網友笑說「從7歲看到70歲」、「當年的小男孩都長大了」。

隨著網路發達，租書店沒落，不少網友感嘆「好懷念租書店，學生時代的零用錢都貢獻在那了」、「我家旁邊的都收光了」、「現在都找不到租書店」、「人生第一次路過租書店的時候，發誓長大後要賺錢把所有漫畫看爛，現在長大了卻沒時間、也很難找到店家了，這些阿伯就是我眼中的人生勝利組。」