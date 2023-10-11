央視新聞客戶端今報導，大陸外交部發言人華春瑩宣布，第3屆「一帶一路」國際合作高峰論壇將於17日至18日在北京舉行，主題為「高品質共建『一帶一路』，攜手實現共同發展繁榮」。大陸國家主席習近平將出席高峰論壇開幕式發表主旨演講，並為來大陸出席高峰論壇的嘉賓舉行歡迎宴會和雙邊活動。

論壇舉行前夕，大陸國新辦10日發布《共建「一帶一路」：構建人類命運共同體的重大實踐》白皮書，指2013到2022年累計對共建國家的直接投資超過2400億美元（約合新台幣7.7兆元），未來將提升產業鏈合作水準，高質量實施《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP），加快推進「中國－東協」自貿區3.0版談判。

大陸外交部國際經濟司長李克新當天在發布會上指出，目前已有來自130多個國家、30多個國際組織的代表確認參與「一帶一路」國際合作高峰論壇。另據俄羅斯外交部消息，俄國外長拉夫羅夫將於16日至18日訪問北京，並將與中國大陸外長王毅會晤。此行或為俄羅斯總統普丁訪問中國大陸參加論壇提前準備有關。