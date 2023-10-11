2023國慶煙火在台中市中央公園舉辦，除了煙火施放、無人機表演，還有滅火器樂團、安心亞等藝人演出；不過晚會當時狀況不斷，不只滅火器樂團主唱兼吉他手楊大正（Sam Yang）在臉書怒批，現場交通動線亂，且請警察協助管制竟被回「誰理你們」，連安心亞上台演出也亂成一團，更有許多民眾發文抱怨。

滅火器主唱楊大正10日晚間在臉書怒批，國慶晚會交通動線差，需經紀人下車開道，「藝人車道站滿民眾，沒錯就是藝人車要經過的車道！唯一通往舞台的道路，沒有管制？！一堆警察一起看煙火，我們離上台剩20分鐘，拜託警察協助管制⋯竟被怒回大家都在看煙火誰理你們？！」

他更怒轟：「最後我們上台背對觀眾演四首？抱歉，要我在台上笑笑的演出真的有點偏難，我盡力了，結論，真的很會辦大型活動！台中，屌」；此外，安心亞登台還在與工作人員確認動線時，音控竟直接播音樂，讓她連忙與舞群站到定位，而不少看到表演片段的網友也傻眼，直呼：「流程出了什麼鬼問題」。

滅火器主唱楊大正10日晚間在臉書怒批，國慶晚會交通動線差。（圖／楊大正臉書）

對此，許多網友在Dcard列舉台中市政府舉辦國慶晚會的3大缺失，一是動線問題，「VIP、歌手、接駁車居然在民眾離場路線」，二是舞台設計，因舞台正前方規畫一區貴賓席，觀眾席則是在舞台後方，因此要求藝人背對觀眾席表演，最後是煙火施放問題，氣得網友大罵。