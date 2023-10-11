68歲「娃娃音始祖」林美照過去以超嗲的嗓音成為她的招牌特色，未料4年前她因聲帶受損動刀卻慘遭手術失敗，雖然招牌娃娃音不見，但她樂觀表示：「我也沒變啞巴啊，只是沒達到我的標準而已」，沒打算提告。近日她受訪分享目前聲帶已經復原六成，這陣子為了調養身體推辭了很多通告和戲劇邀約，損失超過500萬。

林美照近年多病纏身，不僅歷經急性肺炎、白內障手術，切除腸道20顆腫瘤後發現原位癌，還遭逢動聲帶手術失敗，招牌娃娃音消失，但她不在意，表示過去因此戲路受阻，最在意的只有喉嚨多了一道傷痕，脖紋看似更明顯。據《三立新聞網》報導，近日她參加《花甲少年趣旅行》節目，分享身體已經逐漸康復中，也有演戲打算，歡迎有好劇本都可以找她。

林美照受訪表示，目前是她最開心舒適的時光，先前參加歌仔戲天王黃香蓮的70歲大壽宴會，難得和好友團聚相當幸福，只是現在要多保養聲帶，若想好好說話「暖機開場」需要2小時，她的經紀人也透露，這幾年因為怕身體狀況導致鏡頭前表現差，婉拒不少工作，往外推的酬勞至少台幣500萬。

林美照更指出，幸好沒有經濟壓力，現在生活就是好好照顧身體，有喜歡的工作再接就好，而她外型依舊維持得宜，今年7月出席活動時自豪說：「我老人卡已經領3年了，看不出來吧！」並透露為了女兒已經從新店的別墅搬到林口，就近和女兒相依為命，女兒平時還會管她生活作息，而她不嫌煩反而很開心，坦言私下真的是宅女，「一個月不出門都沒關係」。