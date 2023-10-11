美國政府已決定，無限期豁免南韓半導體大廠三星與SK海力士在大陸的工廠能夠使用美國設備進行生產，不受到出口管制禁令所限制，也不需要額外申請許可證，此舉被視為美國制裁的重大讓步。專家分析指出，此事將不利包括長江存儲在內的大陸記憶體晶片廠，無法吃下南韓廠商留下的市場空缺。

南華早報報導，位於北京的研究機構Kandong的研究員Liang Zhenpeng表示，「華盛頓的最新措施對三星與SK海力士帶來巨大的福音，他們可以藉此穩定市佔率，並保持他們在大陸半導體供應鏈的優勢。」

半導體產業顧問機構ICWise則認為，大陸半導體廠商將因此事陷入不利，「這項豁免還有利於先進設備廠商與原料供應商，反而不利包括長江存儲在內的大陸廠商，因為如果美國沒有給予豁免，長江存儲將從中獲利，進而取得市占率。」

報導提到，記憶體晶片市場中，DRAM和NAND Flash等產品都已經被標準化，所以市場競爭激烈，很容易被別的廠商取代，所以貼近市場需求相當重要，這也是三星與SK海力士極力爭取大陸豁免的主要原因。

台經院產經資料庫總監劉佩真分析指出，對於三星與SK海力士而言，可說是鬆了一口氣，但長江存儲的業務可能會更加停滯，「雖然美國給予豁免權，但三星與SK海力士加強大陸投資的機會並不高，不太可能投資新工廠。」