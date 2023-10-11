職業生涯前6年效力灰熊，「惡霸」迪昂布魯克斯（Dillon Brooks）本季以4年8000萬美元加盟火箭，但依舊不改惡劣行徑，初次穿著火箭球衣亮相賽場，布魯克斯就因為襲擊對手要害，只打了5分鐘就被趕出場。
上季拿下西區2號種子灰熊，季後賽6場不敵湖人，布魯克斯的形象也大受打擊，比賽中多次和「詹皇」詹姆斯（LeBron James）發生言語衝突，眼看自己守不住對方，還在賽後大酸對手太老了，態度囂張跋扈，被看好的灰熊遭淘汰後，布魯克斯成為眾矢之的，遭灰熊逐出球隊。
11日火箭迎來今年首場熱身賽，主場迎戰東區球隊溜馬，世界盃面對美國狂飆39分的布魯克斯，此役連1次出手也沒有，因為他在首節試圖繞過掩護後，左手也跟著不安分，打在了溜馬大前鋒泰斯（Daniel Theis）的重要部位上，被眼尖的裁判抓包，布魯克斯當場遭到驅逐。
布魯克斯只打了4分33秒，留下1助攻、2犯的數據，完成火箭首秀。本季火箭大手筆引進布魯克斯、范維利特（Fred VanVleet）助陣，並聘請烏度卡（Ime Udoka）擔任總教練，雖然不被期待第一年就進入季後賽，但取得大幅進步是可以預期的。
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