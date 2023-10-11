2024總統大選進入在野整合關鍵階段，台灣民眾黨總統參選人柯文哲認為，對於藍白磋商程序，他將派出競選總幹事黃珊珊、競選辦公室主任周榆修與國民黨磋商，見面時先討論辦3場政見辯論，再來就比民調。文化大學廣告系教授鈕則勳認為，柯的戰術很清楚，就是要比民調，此舉也造成2大效果，且衝擊侯先前給外界的硬漢形象。

鈕則勳今（11）日在廣播節目《嗆新聞》中提到，在藍白合議題上，國民黨提出了理念，而柯仍將前提放在3場辯論跟民調上，可顯見柯的戰術非常清晰，藉由民調主導藍白合進程，而侯陣營不敢針對民調回應，對柯將非常有力。鈕則勳進一步分析道，若藍白合最終不合作，柯可以把責任推給侯；第二，侯不直球對決民調、扯理念，坊間也會認為侯不敢比民調，更能讓柯形塑在民調上柯老二、侯好三的刻板印象，也衝擊侯先前給外界的硬漢形象。

鈕則勳強調，侯陣營一定要提出可以操作、讓民眾一聽就懂的對案，若柯不斷鋪陳民調或堅持走民調，便能不斷增加政治能量，獲取以小博大的籌碼，當其政治能量高，自由度將越來越大。

另外，鈕則勳提到，朱立倫邀前高雄市長韓國瑜擔任國民黨副主席是虛晃一招，是否願意授權韓談藍白合才是關鍵點。鈕則勳認為，朱希望能主導藍白合進程，若藍白合成功，朱立倫功不可沒，政治行情水漲船高；若韓出來當桶箍，某種程度跟朱有潛在的衝突，因此韓國瑜釋出與柯文哲的合照，或許也有向黨中央叫板或給黨中央一定壓力的策略操作。