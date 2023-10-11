歐洲聯盟外交與安全政策高級代表波瑞爾指出，歐盟各國外長今天呼籲以色列不要切斷對加薩「水、食物和電力」供應，並要求為嘗試逃離該區的民眾建立人道走廊。

法新社報導，巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）日前突襲以色列，以色列對加薩（Gaza）進而發動報復性轟炸後，歐盟（EU）27國代表召開緊急會議。

波瑞爾（Josep Borrell）表示，歐洲各國部長堅持有必要「尊重國際法人道主義法，這意味著加薩平民的水、食物或電力不應被封鎖」。

波瑞爾在阿曼首都馬斯開特（Muscat）告訴記者：「以色列有權防衛，但須遵守國際法、人道主義法，而有些決定違反了國際法。」

他說，歐盟會後要求建立「人道走廊，以幫助那些不得不逃離加薩轟炸的人」跨越邊境前往埃及。

在是否凍結巴勒斯坦未來金援一事出現模糊不清的訊息後，波瑞爾表示，歐盟國家「壓倒性」反對暫停對巴勒斯坦自治政府（Palestinian Authority）伸援。

他指出：「並非所有巴勒斯坦人都是恐佈分子。」「集體懲罰所有巴勒斯坦人並不公平，也徒勞無功。這將違背我們的利益，也違背和平利益。」

波瑞爾表示：「事實是，目前加薩傷亡人數也在增加，境內15萬人流離失所，人道局面嚴峻。」「所以，我們將須提供更多支援，不會減少，而是更多。」

以色列日前遭建國75年以來最嚴重攻擊後，死亡人數已超過1000人；加薩迄今也公布900人喪生，以色列軍方則稱已發現約1500名武裝分子遺體。（譯者：徐睿承/核稿：蔡佳敏）1121011