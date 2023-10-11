南寶認為，總體和外部環境不確定性高，但最壞情況可能已經過去，下半年表現可望優於上半年。將著重高毛利產品，調整產品結構，並積極把握新產品與應用的成長機會，如軟性包裝、光學用膠等。

南寶主生產各式接著劑與塗料。產品領域橫跨鞋材、紡織、木工、電子零件、衛材用膠等，為台灣第一大接著劑品牌，也是全世界第一大鞋用膠供應商；全球 7 個國家有 24 座工廠。

南寶表示，今年前三季營收占比結構，黏著劑營收比從去年同期74％下滑至70％；塗料及建材營收比則從22％提高至25％。

展望後市，南寶指出，鞋材接著劑業務方面，運動品牌客戶庫存水位逐漸降低，客戶調整庫存力道有趨緩的傾向。Nike於9月底發佈最新季度財報與法說會中提到，本季存貨金額較去年減少10％，庫存已處在健康的水位，除重申其2024會計年度（至2024年5月底）營收年增中個位數的展望，並樂觀看待大陸市場未來幾個季度及中長期的發展。

此外，近期更多國際品牌開始以指定策略供應商方式，建立中長期發展夥伴關係，南寶也有更多直接與品牌共同開發新材質接著技術的機會；研發投入耕耘新產品與應用的效應逐漸顯現，如生質材料和永續、可回收材料等，可望取得新客戶和新訂單。